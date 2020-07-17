Kadınlarda sık görülen Lipödem’e dikkat! Armut tipi beden görüntüsüne neden oluyor

Kadınlarda sık görülen Lipödem’in(Ağrılı Selülit) erken tanı ve tedavisinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr.F. Figen Ayhan, Tedavi edilmez ise lipödemin kademeli olarak genişlemeye devam ettiğini ve çok ilerlediğinde hastaları yatağa bağımlı hale getirdiğini vurguladı. Öte yandan uzman tarafından şişliklerin cilt kıvrımları arasında bakteriyel ve mantar enfeksiyonları gelişebildiği aktarıldı.

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Uzmanlar sıklıkla obezite ile karıştırıldığı için yanlış bir şekilde tedavi edildiğini belirttikleri Lipödem’in genellikle ergenlik dönemine giren kız çocuklarda olmak üzere, yaşamın herhangi zamanında hormonal değişikliklere bağlı olarak başlayabildiğine dikkat çekiyor.

"Cerrahi olarak tedavisi gerekebilir"

Toplumun ve sağlık profesyonellerinin Lipödemle ilgili farkındalığının az olması nedeniyle hastaların çoğunlukla tanı alamadığına dikkat çeken Medicana International Ankara Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr.F. Figen Ayhan, “Tedavi edilmediğinde ilerleyen bu kronik durum Batı ülkelerindeki kadınlarda yüzde 11-18’e varan oranlarda bildirilmektedir. Lipödem tedavi edilmezse ilerler, ve cerrahi olarak tedavisi gerekebilir. Lipödem tedavisinde manuel lenfatik drenaj, egzersiz, kilo kontrolü ve cilt bakımından oluşan terapiler ile liposuction cerrahisi yaklaşımları kullanılmaktadır.” dedi.

"Belden başlayıp ayak bileklerine doğru armut tipi görüntü"

Prof. Dr.F. Figen Ayhan lipödemin sıklıkla obezite ve lenfödem ile karıştırılan genetik bir yağ depolama hastalığı olduğunu vurguladı. Hastalarda belden başlayıp ayak bileklerine doğru indikçe azalan armut tipi beden görüntüsünün yaygın olduğunu belirten Dr. Ayhan toplumun ve sağlık profesyonellerinin lipödemle ilgili farkındalığının az olması nedeniyle hastaların çoğunlukla tanı alamamakta olduğunu, “diyet yap”, “kilo ver” ve “egzersiz yap” gibi önerilerle geçiştirildiğini altını çizdi.

Lipödem kaç yaşında başlıyor?

“Lipödem sıklıkla ergenlik dönemine giren kız çocuklarda başlamakla birlikte, yaşamın herhangi zamanında hormonal değişikliklere bağlı olarak başlayabilir. Aktif ve genç kadınlarda görülmesi ve hastalığın ilerlemesi sonucunda son dönemde yürümeyi engelleyerek yaşam kalitesini ciddi şekilde bozması nedeni ile bu hastalığın seyri önem kazanmaktadır.”

"Yatağa bakımlı hale getirmektedir"

Lipödem erken tanı ve tedavisinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. F. Figen Ayhan, “Tedavi edilmez ise lipödem kademeli olarak genişlemeye devam etmekte ve çok ilerlediğinde hastaları yatağa bağımlı hale getirmektedir. Şişliklerin cilt kıvrımları arasında bakteriyel ve mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Lenfödem eklendiği takdirde bu enfeksiyon odakları selülite hatta sepsise neden olabilir.” dedi.