Hatay'da kan donduran olay! Anne ve baba öldü, kızı ağır yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteynere tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırıda karı koca hayatını kaybetti, kızları ağır yaralandı.Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

İddiaya göre, cinayet zanlısı M.D, husumetli olduğu Yıldırım ailesinin yaşadığı Karataş Mahallesi'ndeki konteynere tabancayla ateş açtı. Saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım çifti ile kızları Melike yaralandı.

Sağlık ekipleri Cemile Yıldırım'ın (40) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kızının hayati tehlikesinin sürüyor

Yaralılardan Hüseyin Yıldırım (45) hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kızının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.