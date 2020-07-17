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Sağlık problemleri ile boğuşan Ahmet Kekeç’ten sevindirici haber

Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’ten iyi haber geldi. Kekeç’in durumunun iyiye gittiği aktarıldı...

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Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’ten iyi haber geldi. Kekeç’in durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

Kekeç daha önce sağlık sorunları nedeniyle yazılarını azaltma kararı almıştı. Kekeç, Odatv’ye yaptığı açıklamada, “Sağlık problemleri nedeniyle, kendi ihtiyarımla azalttım yazılarımı” ifadelerini kullanmıştı.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da Kekeç’in durumuyla ilgili yaptığı paylaşımında, “Hayatım boyunca 3- 5 mükemmel gün yaşadım. Bunlardan biri de bugün. Çünkü, dünya ahiret kardeşim Ahmet Kekeç'in sağlık durumu hakkında müjdeli haberi aldım. Çok şükür, daima şükür. Her daim dua, sevgi ve bitimsiz muhabbetlerimle...” ifadelerini kullandı.

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