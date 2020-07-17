Minibüsün 5 yaşındaki çocuğa çarpma anı kamerada

BURSA’da, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Abdürrezzak'a minibüs çarptı. Çocuğun yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdürrezak D.’ye çarptı. Yaralanan, kısa süre sonra yerden kalkıp, kaldırıma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Abdürrezzak D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan minibüs sürücüsünü bulmak için araştırma başlattı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Abdürrezzak D.’ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı, minibüsün çarpması ve çocuğun yaralı olduğu halde ayağa kalkıp, yürümesi görülüyor.