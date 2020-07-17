Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow ortada kaldı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Senegalli golcü Moussa Sow kulüp bulamıyor.

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Ülkemizde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK gibi takımlarda top koşturmuş olan Moussa Sow, yeni bir kulüp arıyor.

Son olarak Gaziantep FK formasını terleten ve 3 Ekim 2019'dan itibaren boşta olan Sow'u menajeri Brezilya kulüplerine önerdi. Ancak Brezilya kulüplerinin hiçbiri Senegalli golcünün transferine olumlu yanıt vermedi.

Senegal basınının haberine göre; "En az 1 sene daha futbol oynamak istiyorum" diyen Sow için kulüplerden menajerine "Brezilya'da faydalı olmaz" raporu geldiği belirtildi.