Bursa'da evin mi var derdin var 5 yıllık sorun çözüldü

BURSA'da 5 yıldır kira ödemeyen Hasan Sonöner, deyim yerindeyse ev sahibinin başına bela oldu. Başvurulan mahkemede alınan tahliye kararına rağmen evden çıkmayan 'adam', polis tarafından evden çıkartıldı. Evden çıkmakta direnen Sonöner, polis ekiplerine bir de 'Sizi yaralarım' diye tehdit savurdu...

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Hasan Sonöner isimli kişi, 5 yıl önce babası ile Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 6. Yasemin Sokak’taki bir evi kiraladı. 3 ay sonra babası vefat etti. Evde tek başına yaşamaya başlayan Hasan Sonöner, kira ödemedi.

Karara rağmen evde oturmaya devam etti

Yaklaşık 5 yıl boyunca kirasını alamayan ev sahibi Yusuf Yıldırım da geçen yıl, tahliye davası açtı. Mahkeme Yıldırım'ı haklı bularak, Mart ayında Hasan Sonöner’in evden tahliye edilmesine karar verdi. Sonöner ise kendisine tebliğ edilen karara rağmen evde oturmaya devam etti.

İcra memurlarına kapıyı açmayınca polis devreye girdi

Bunun üzerine ev sahibi Yusuf Yıldırım, icra memurlarıyla birlikte Sonöner’in kapısına dayandı. Ancak Sonöner, kapıyı açmayarak, kimseyi içeri almadı. Bunun üzerine polisten yardım istendi. Polis memurlarına da kapı açılmayınca, adrese çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Hasan Sonöner, "Sizi yaralarım" diyerek tehdit ettiği polisler tarafından evden çıkarıldı.

Kiralık oturduğu eve 'Baba yadigarı' dedi

Evinin baba yadigarı olduğunu savunan Sonöner, evden çıkarıldıktan sonra içeri giren icra memurlarından bütün şahsi eşyalarının kendisine teslim edilmesini istedi. Hasan Sonöner, polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, icra memurları evin boşaltılması için çalışmalara başladı.