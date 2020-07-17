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Adana'da trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını herkesin gözü önünde öldürdü

Anadolu Ajansı

ADANA'da alkollü kullandığı araçla yaptığı trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını başından tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

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Adana'da iki gün önce kahvehanede otururken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emrah Gülçiçek'in (29), ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce merkez Yüreğir ilçesinde Emrah Gülçiçek'in (29) kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin maktulün arkadaşı Engin S. (26) olduğunu belirleyen polis ekipleri, zanlıyı saklandığı adreste yakaladı.

Kazayı üstlenmeyince çıldırdı

Gözaltına alınan zanlının, olay günü merkez Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde alkollü kullandığı araçla trafik kazası yaptığı, telefonla görüştüğü Gülçiçek'ten kazayı üstlenmesini istediği, arkadaşının kabul etmemesi üzerine tartıştıkları ve bir süre sonra bulunduğu kahvehaneye giderek tabancayla öldürdüğü öne sürüldü.

7 suç kaydı çıktı

Emniyette, "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu", "hakaret" ve  "hırsızlık" olaylarından 7 suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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