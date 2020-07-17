Silivri'de 50 metrelik yükseklikten düşen 2 genç kız yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Bağlar Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gezmeye çıkan 16 Nazer A. ve 17 yaşındaki Buse N. henüz bilinmeyen nedenle 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarında bulunan kayalıklara düştü.