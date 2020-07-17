BIST 118.790
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 397,42
HABER /  EMEKLİ
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

13 milyon emekliye müjdeli haber! Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı!

Kurban Bayramı yaklaşırken, 13 milyona yakın emekliye 1000’er liralık Bayram İkramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 13 milyona yakın emekliye Kurban Bayramı öncesi 1000’er liralık ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı.

Ziraat Bankası'ndan maaş alanlar...

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Diğer bankalardan maaş alanlar...

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

Zamlı aylıklar ile beraber yatacak

Emekliler bu ay maaşlarını zamlı olarak alacak. Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı ne zaman?

Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayının son günü başlıyor. Bayram 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü
3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Müge Anlı Tatlı Sert'de Süleyman Akbaba'yla ilgili 8 parça ve 8 kadın iddiası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye F-35 sitesinden tamamen silindi! ABD Kongresi 6 uçak için yetki verecek
Adana'da trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını herkesin gözü önünde öldürdü
Emre ve Dirar yumruk yumruğa kavga etti: Hepiniz O… Ç…. sunuz
Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
Erdoğan'a yetki verildi! İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin 1 yıl daha uzayabilecek
Genelev patroniçesi Manukyan’ın miras kavgası bitmiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya'da koruma ve geliştirme faaliyetlerini 'İdare Kurulu' yürütecek
Kızılay vekalaten kurbanlık fiyatı 2020 ne kadar?
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
TİKA'nın restore ettiği eserler TRT'de belgesel oldu
Bursa'da evin mi var derdin var 5 yıllık sorun çözüldü
2020 kurban bayramı sayacı kaç gün kaldı?
Yorumlar 1 yorum