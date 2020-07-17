13 milyon emekliye müjdeli haber! Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı!

Kurban Bayramı yaklaşırken, 13 milyona yakın emekliye 1000’er liralık Bayram İkramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 13 milyona yakın emekliye Kurban Bayramı öncesi 1000’er liralık ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı.

Ziraat Bankası'ndan maaş alanlar...

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Diğer bankalardan maaş alanlar...

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

Zamlı aylıklar ile beraber yatacak

Emekliler bu ay maaşlarını zamlı olarak alacak. Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Kurban Bayramı ne zaman?

Bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayının son günü başlıyor. Bayram 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü