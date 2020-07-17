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Türkiye F-35 sitesinden tamamen silindi! ABD Kongresi 6 uçak için yetki verecek

ABD’nin S-400 satın aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarmasının ardından Türkiye, F-35’in resmi internet sitesindeki küresel katılımcılar listesinden de silindi. Öte yandan ABD Kongresi, Türkiye’nin mülkiyetinde olan ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılabilmesi için yetki verecek..

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Pentagon, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine ait parçaların teslimatının 12 Temmuz 2019’da başlamasından beş gün sonra Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıya alındığını açıklamış, daha sonra ABD Kongresi’nde 2020 yılı bütçesine ilişkin yetkilendirme yasasına Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için S-400 füzelerinin Türkiye dışına çıkartılmasını şart koşan bir hüküm koymuştu.

ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkartma kararına karşın F-35’in resmi internet sitesi olan “f35.com”un “Küresel Katılım” başlıklı bölümünde Türkiye, ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere ile birlikte “F-35 programının ilk dokuz ortak ülkesi” olarak sayılıyordu.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, projenin “Küresel Katılım” bölümü güncellendi ve Türkiye, ilk dokuz ortak ülke listesinden silindi. Diğer sekiz ülke “F35 programının ilk sekiz ortak ülkesi” olarak anılmaya başlandı.

ABD Kongresi Türkiye'nin 6 uçağı için yetki verecek

Öte yandan ABD Kongresi’nde görüşülmeyi bekleyen 2021 yılı savunma bütçesinde, Türkiye’nin mülkiyetinde olan ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelere yetki veriliyor.

Ancak ABD, Türkiye’nin mülkiyetindeki F-35’leri satın alacağına dair resmi bir açıklama yapmadı

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