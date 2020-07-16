Ünlü teknoloji CEO'su Saleh evinde vahşice öldürüldü başı ve uzuvlarını kesmişler
Dehşet veren cinayetin adresi ABD'nin New York kenti... Ünlü teknoloji girişimcisi Fahim Saleh dairesinde vahşice öldürülmüş şekilde bulundu. Saleh'in başı ve uzuvlarını elektrikli testere ile kesmişler...
ABD, ünlü teknoloji şirketinin CEO'su Fahim Saleh'in evinde vahşi bir şekilde katledilişini konuşuyor.. 33 yaşındaki Fahim Saleh'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulundu.. Saleh'in cesedini uzun süredir kendisinden haber alamayan kız kardeşi buldu. Polis yetkilileri "Olay yerinde profesyonel bir cinayet işlenmişe benziyor" yorumunu yaptı.
Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı.
Polis olayla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak Gokada şirketi Saleh'in ölümünü doğruladı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kurucumuz ve CEO'muz Fahim Saleh'in ani ve trajik kaybını derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" denildi. Pathao'nun Twitter mesajında da Saleh için "Bizim için sonsuza kadar bir esin kaynağı olacaksın" ifadesine yer verildi.
Cesedin yanında elektrikli testere bulundu
ABD medyasına göre Saleh'in cesedini Pazartesi günü, kendisinden bir gündür haber alamayan kız kardeşi buldu. CNN'e göre, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında Saleh'in asansöre tamamen siyah giysiler içindeki yüzü maskeli bir kişiyle bindiği görülüyor.