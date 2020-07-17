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Antalya'da balıkçılar caretta sandı ceset çıktı
ANTALYA'da balıkçıların kaplumbağa sandığı su yüzeyi üzerindeki cisim, erkeğe ait bir ceset çıktı. Bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmazken sol kolunun iç kısmında gül dövmesi olduğu belirtildi.Abone ol
Antalya'da, sabah saatlerinde tekneyle balık tutmaya çıkan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezlerinin 3 mil açıklarında, suyun yüzeyinde bir cisim gördü.
Önce gördüklerinin caretta caretta sandığını belirten balıkçılar, erkek cesedi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, sol kolunun iç kısmında gül dövmesi bulunduğu belirtildi.
Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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