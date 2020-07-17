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Kurban pazarlarındaki gizli risk! Uzmandan hayvanlarda 'kene' uyarısı

Demirören Haber Ajansı

Doğu illerden gelen kurbanlıklarda kene bulunabileceğinin altını çizen Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, kenenin hayvanda hastalığa neden olmadığını ancak bize bulaşma riskinin olduğunu aktardı. Peki, kurbanlık alınırken alınması gereken önlemler neler? haberimizde..

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan kurbanlık hayvanlarda kene olabileceğini söyleyerek alınması gereken önlemleri sıralayan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, “Tokat, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan ve Kars’a kadar olan illerde kene sıklıkla görülüyor. Özellikle bu illerden hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklara çok dikkat edin. Bu illerden getirilen hayvanlar kurban satış pazarlarına girmeden kene riskine karşı veteriner hekimler tarafından kontrol edilmesi lazım” diye konuştu.

Hayvanın tüysüz bölgelerinde, kulak içinde veya kuyruk altına olabiliyor

Kıyafet seçiminin önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Nizamoğlu, “Hayvanları satın alacak kişiler de evine götürüp bahçesinde bir süre bakacaksa kene kontrolünü yapsın veya yaptırsın. Özellikle hayvanların tüysüz bölgelerine, kulak içlerine, kuyruk altına ve bacak aralarına yerleşebiliyor. Ayrıca, kurban alacak kişiler, kene kendilerine bulaşmasın diye dikkat etmelidir. Çünkü kene hayvandan yere düşebilir, yerden de kişilere geçer. Kurban satış pazarına giderken açık renk ve uzun kollu giysiler giyin. Mümkünde pantolon paçalarınızı çorabınıza tepin, eve gelince hemen kıyafetlerinizi çıkarın kene kontrolü yapın” ifadelerini kullandı.

"Hayvanda herhangi bir hastalığa neden olmuyor"

Kurban satış yerlerinde sosyal mesafeye dikkat edilmesini vurgulayan Prof. Dr. Nizamoğlu, “Yapabiliyorlarsa tek kullanımlık giysilerle kurbanlık almaya gitsinler. Pandemi dolayısıyla eski pazarlık usullerinin hiç yapılmaması gerekiyor. Önceden satıcı ile alıcı arasında tokalaşarak pazarlık yapılırdı, bu yönteminin hiç yapılmaması lazım. Virüsü taşıyan kene hayvanda herhangi bir hastalığa neden olmuyor. Ama insana bulaştığında ateş yükselmesi, vücudun belli bölgelerinde kanamaların olmasıyla kendini gösteriyor ve ölüme kadar götürüyor” ifadelerini kullandı.

Kurbanlık alırken alınması gereken önlemler: Ağzından salya gelmeyecek

Kurbanlık alırken hayvanın görünüşüne dikkat edilmesini öneren Prof. Dr. Nizamoğlu, “Tüyleri parlak ve düzgün olmalı, hayvanda ateş olup, olmadığını kontrol ettirin zaten veteriner hekimler bakıyordur. Hayvan canlı durmalı, gözlerinde kızarıklık olmasın. Ağzından salya gelmeyecek, büyükbaş hayvanların burnuna özellikle dikkat etmek lazım, hafif nemli olmalıdır. Süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin çıkmış olması lazım o zaman kurban olabileceği anlamına gelir” dedi.

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