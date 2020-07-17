BIST 118.790
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 397,42
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişiklik

Büyükşehirlerde, ilçe belediyelerinin mülkiyeti ve sınırları içinde bulunan arsalarda inşa edilen karma projelerde, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine geçti.

Abone ol

Ticaret Bakanlığının Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyeti ve sınırları içinde bulunan arsalarda inşa edilen, konut sayısı iş yeri sayısından fazla olan karma projelerde, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkileri ilçe belediyesine verildi.

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliğe aykırı hareket edenler için öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisini il müdürlüklerine devredebilecek. Bakanlık daha önce bu yetkisini merkezde İç Ticaret Genel Müdürlüğü, taşrada il müdürlüğü vasıtasıyla kullanabiliyordu.

Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi, büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine, diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine ait bulunuyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün istenen ceza belli oldu
13 milyon emekliye müjdeli haber! Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yattı!
Türkiye F-35 sitesinden tamamen silindi! ABD Kongresi 6 uçak için yetki verecek
Adana'da trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını herkesin gözü önünde öldürdü
Emre ve Dirar yumruk yumruğa kavga etti: Hepiniz O… Ç…. sunuz
Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış: Darbeye karışıp pişman olana sahip çıkmalıyız
Etçil çağaboğan çekirgesi Bitlis'te görüldü
2020 kurban bayramı sayacı kaç gün kaldı?
Türk Bilim insanlarından önemli çalışma! Antikanser hücresi keşfedildi
Kırklareli'nde define arayan 5 kişiye "sosyal mesafe" ihlali cezası
Kastamonu liseleri puanları 2020 taban puanı ve yüzdelik dilim puan hesaplaması
Yorumlar