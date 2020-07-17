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Feghouli alacaklarını istedi Galatasaray'a ihtarname çekti

Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin, koronavirüs nedeniyle oynanmayan döneme ait alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması yolunda hayati önem taşıyan Trabzonspor maçında rakibine attığı kasti tekme sonucu kırmızı kart görerek şimşekleri üzerine çeken Sofiane Feghouli, sarı kırmızılıları şoke eden bir hamle daha yaptı.

Hürriyet'in haberine göre; Cezayirli futbolcu, 5 Temmuz'daki Trabzonspor karşılaşmasından 3 gün sonra, 8 Temmuz'da Galatasaray Kulübü'ne ihtarname göndererek, pandemi sürecini kapsayan mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan alacaklarını istedi.

İndirime olumsuz baktı
Cezayirli oyuncu bu hamlesiyle, sarı kırmızılı yönetimin pandemi nedeniyle futbolculardan istediği yüzde 15'lik ücret indirimine olumsuz baktığını da gösterdi. 2017'de 4 milyon 250 bin Euro'ya West Ham'dan transfer edilen Feghouli'nin sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Beklentilerin altında kaldı
Yüksek kazancına karşılık bu sezon beklentilerin çok altında performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 34 resmi maçta 7 gol, 6 asist üretebildi.

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