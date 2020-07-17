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Libya ve İtalya anlaştı: İş birliği yapılacak

Libya ile İtalya arasında güvenlik ve mayınların temizlenmesi konusunda iş birliği kararı alındı.

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Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkeyi ziyaret eden İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile güvenlik ve darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin yerleştirdiği mayınların temizlenmesi konularında iş birliğini görüştü.

Başağa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki ülke arasında güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi, düzensiz göç, kaçakçılık, insan ticareti ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesi alanlarında görüşmeler yapıldığını aktardı.

Libya'nın başkenti Trablus'a dün bir ziyaret gerçekleştiren Lamorgese ile görüşen Başağa, Hafter milislerinin kontrol ettiği bölgelerden çekilirken yerleştirdiği mayınların temizlenmesi için Roma'nın katkılarının sürdürülmesi ve güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

Lamorgese, Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libyalı yetkililerle de görüşmeler yaptı.

Lamorgese - Serrac görüşmesinde Libya'daki gelişmeler, güvenlik, düzensiz göç gibi ortak iş birliğine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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