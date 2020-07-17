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Ankara'da müdür kendi kendini işten atıp tazminat almış

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek eski genel müdürü hakkında olay iddia... Mansur Yavaş açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantısında şöyle dedi:

-“Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Gazetelere ‘istifa ettim' diyor ama kendi kendini işten attığı için kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor. Hangi parti toplantılarına ne kadar ücretsiz ekmek gitmiş, hepsi savcılıkta.”

Halk Ekmek müdürü çıktı

Yavaş'ın işaret ettiği ismin Halk Ekmek eski Genel Müdürü Ahmet Sarıduman olduğu ortaya çıktı. Sarıduman, kendisini Halk Ekmek'ten kovarak 36 bin TL tazminat aldı. Sarıduman, 12 bin TL genel müdür maaşı aldığını açıklamıştı.

Şimdi başkan yardımcısı
Yalova'da Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Sarıduman da 3 ay önce Yalova Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak atandı. Saruduman, hem belediye başkan yardımcısı hem özel kalem müdürü hem de belediyenin personel şirketinde yönetim kurulu üyesi oldu.

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