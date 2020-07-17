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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Tedbir' uyarısı

Demirören Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda yatan 3 hasta ile konuştuğunu belirterek, vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

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Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.

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