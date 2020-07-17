Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Pazar günü yapılacak derbinin saat kaçta yapılacağı, hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair detaylar...

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı Vodafone Park'ta 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak.

Maçın hakemliğini Halil Umut Meler yapacak. Hakem yardımcıları Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu yapacak.

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.