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17 Temmuz altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 397,3 lira seviyesinde seyrediyor. Bununla birlikte çeyrek altın 656 liradan, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.

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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 396,2 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 397,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2.680 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.802 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. 

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

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