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Tunceli'de midibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı

Son dakika gelişmesine göre; Tunceli-Elazığ karayolunda midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 45'inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri öğrenilemeyen Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı istikametten gelen 25 AAG 937 otomobil çarpıştı.

1 kişi öldü 17 kişi yaralandı
Kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

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