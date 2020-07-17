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Rusya'dan yeni Ayasofya açıklaması! Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyecek

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararına ilk başlarda tepki gösteren Rusya, karara yeni yeni alışıyor.. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyeceğini düşünmediğini söyleyerek, "Bunun olacağını sanmıyorum. Resmi duruşumuz, bunun Türkiye'nin içişleri olduğu yönünde. Bu birincisi. İkincisi de, ne karar alınırsa alınsın Türk partnerlerimizin Ayasofya'nın statüsünü UNESCO'nun dünya kültür mirası kategorisine aldığı bir yapı olarak göreceğini ve Ayasofya'nın dünyadaki birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir önem taşıdığını dikkate alacağını umuyoruz" yanıtını verdi. 

'Turistlerimiz kazançlı çıkacak'

"Türk partnerlerimiz, her şeyin en iyi şekilde korunacağını ve isteyen herkesin Ayasofya'yı ziyaret edebileceğini açıkladı. Üstelik Ayasofya'ya giriş biletlerinin oldukça pahalı olduğunu da söyleyeyim. Artık bilet olmayacak ve girişler ücretsiz olarak yapılacak. Bu açıdan bakıldığında turistlerimiz kazançlı çıkacak." ifadelerini kullandı. 

Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birbirlerine benzediğini, bu nedenle de çok güç durumlarda dahi beraber bir çözüm bulabildiklerini belirtti. 

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