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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insanlı keşif uçağının, Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan emniyet mensuplarının ailelerine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memuru Onur Ramazan Bayram ve polis memuru Burak Derya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.

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