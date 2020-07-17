Eminönü İskelesi'nde iki kadın birbirine girdi güvenlik görevlisi araya girdi
Tansiyonun yükseldiği Eminönü İskelesi'nde tartışma çıktı. Yoğunluk nedeniyle sabırların tükendiği iskelede bir kadın, 'Niye geçmiyorsun' diye bağıran kadının saldırısına uğradı.
Eminönü'nden, Üsküdar'a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri, önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği için tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.
Salgın nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk nedeniyle tansiyon yükseldi.
Saldırıya uğrayan kadın olayı şöyle anlattı:
"Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti.
Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı.