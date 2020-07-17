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Samsun'da dikkat çeken FETÖ operasyonu: 10'u kadın 38 kişiye gözaltı
FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 36'sı adliyeye sevk edildi.Abone ol
Samsun polisi FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi
10'u kadın 38 kişiye gözaltı
FETÖ'nün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 10'u kadın toplam 38 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye çıkarıldılar
3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36 kişi ise bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.
Şüphelilerden 11'inin gözaltı süreleri nöbetçi mahkemece uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.