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Maske cezası uygulanan genç ertesi gün Kovid-19'a yakalandı

AYDIN'da maske takmadığı için yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Kovid-19 tanısı konuldu.

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Yetkililer ve uzmanlar maske ve mesafe kuralını sıklıkla hatırlatıyor ama birçok kişi bu kuralları duymazdan gelmeye devam ediyor.

Dün, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.

Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.

Polisten şikayetçi oldu

O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.

Testi pozitif çıktı

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

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