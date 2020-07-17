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HDP'li Mensur Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, şiddet uyguladığı iddia edilen 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık’ın darp raporunun detayları ortaya çıktı. Raporda, “Sol göz içinde lezolasyon, sol orbita altında kemik önünde ciltte 2 santimetre uzunluğunda enimotik lezyon, sağ ön kolda hafif lezolasyon olduğu" tespitleri yer aldı.

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HDP milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'a 11 saat boyunca şiddet uyguladığı ortaya çıkmış ve Işık mahkeme kararı ile 6 ay boyunca evden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve HDP'li Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı.

15 Temmuz gece 04.00 sıralarında eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık tarafından darp edildiğini belirten Ebru Işık’a doktor muayenesi yapıldı. Ebru Işık, polise eşi Mensur Işık’ın sol gözüne yumruk attığını, sol gözünün altının morardığını, gözünün dış tarafında kanama olduğunu söyledi. Işık’a yapılan doktor muayenesi sonrası düzenlenen raporda, “Sol göz içinde lezolasyon, sol orbita altında kemik önünde ciltte 2 santimetre uzunluğunda enimotik lezyon, sağ ön kolda hafif lezolasyon" tespitlerine yer verildi.

Yaşadıklarını anlatan ve  "Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık’tan davacı ve şikâyetçiyim.” diyerek savcılığa giden Işık ifadesinin üzerinden 24 saat geçmeden ifadesini geri çekti.

Ebru Işık’ın ilk beyanı, hastaneden alınan darp raporları dikkate alınarak milletvekili Işık hakkında soruşturma açılırken, soruşturmanın tamamlanmasıyla açılacak dava “kamu davası” olarak devam edecek.

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