Sanatçılar 'korkmuyoruz' bildirisi yayınladı! Hangi ünlü isimler imza attı?

Çok sayıda aydın ve sanatçı ortak bir bildiri yayınlayarak, sanatçıların düşüncelerinden dolayı yargılandığını, emekçilerin haklarının gasp edildiği, monarşinin körüklendiğini iddia edip ve ‘Korkmuyoruz’ dedi. O bildiride hangi ünlü isimlerin imzası var?

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Sanatçılar Girişimi çok sayıda sanatçı ve yazarın imzasıyla, ülkede yaşandığını iddia ettikleri sorunlara dair ortak bir bildiri yayımladı. Sanatçıların düşünceleri nedeniyle yargılandıklarını vurgulayan Sanatçılar Girişimi, pek çok önemli ismin altına imza attığı ortak bir açıklama yayınladı ve halkı sanatçıların yargının önüne yem gibi atılması çağrısı yaptı.

Müjde Ar’dan Levent Üzümcü’ye, Adnan Özyalçıner’den Ataol Behramoğlu’na, Müjdat Gezen’den Rutkay Aziz’e kadar birçok sanatçının imza attığı açıklamada, “Pek çok müzisyen, ressam, heykeltıraş, çağdaş sanatçımız günlük yaşamlarını sürdürme konusunda çözümsüz sorunlar yaşamaktadırlar. Ülkesine sevgiyle, onurla, özveriyle uzun yıllardır hizmet etmiş ve etmekte olan saygın sanatçı dostlarımız, büyük bir saygısızlıkla, değer bilmezlikle, güvenirliği kalmamış yargının önüne yem gibi, kurban gibi atılıyor” denildi.

O bildiriye hangi ünlü sanatçılar imza attı?

Edip Akbayram, Sadun Aksüt, Gülcan Altan, Müjde Ar, Koray Ariş, Ekrem Ataer, Engin Ayça, Orhan Aydın, Enver Aysever, Rutkay Aziz, Taner Barlas, Bedri Baykam, Nihat Behram, Ataol Behramoğlu, Egemen Berköz, Gani Cansever-Heval, Metin Coşkun, Meltem Cumbul, Nevzat Çelik, Haluk Çetin, Melike Demirağ, Füsun Demirel, Erhan Doğan, Utku Erışık, Yücel Erten, Turgay Fişekçi, Müjdat Gezen, Fehim Güler, Tarık Günersel, Sadık Gürbüz, Emin İgus, Gülseli İnal, Ekrem Kahraman, Tuğrul Keskin, Arif Keskiner, Can Kolukısa, Macit Koper, Zülfü Livaneli, Zeynep Oral, Coşkun Özdemir, Denizhan Özer, Adnan Özyalçıner, Abdullah Nefes, Vedat Sakman, Adil Salih, Ferhan Şensoy, Yusuf Taktak, Cihat Tamer, Ahmet Telli, Sali Turan, Gülsen Tuncer, Dilek Türker, Levent Üzümcü, Nejat Yavaşoğulları, Ümit Zileli.