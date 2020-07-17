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Antalya'da tehlikeli yolculuk!

ANTALYA'da iki kadın bindikleri otomobilin arka kapılarının camından çıkıp yoldan gelip geçen araçlara aldırış etmeden yolculuk etti. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

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Antalya'da otomobilde emniyet kemeri takarak oturması gereken iki kadın, aracın arka kapısının camından çıkıp yolculuk etti. Olası denge kaybında arkadan gelen araçların altında kalma riskine rağmen kadınlar, vücutlarının bir kısmı dışarıda yolculuk etmeyi sürdürdü.

O anlar başka bir araçta yolculuk eden kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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