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Çanakkale savaşından kalma top mermisi imha edildi

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, 1915 yılı Çanakkale savaşından kaldığı belirlenen top mermisi, kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

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Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası Eceabat ilçesinde, Çanakkale savaşından kaldığı değerlendirilen bir top mermisi ihbarı alan Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından geniş güvenlik önlemleri alındı. Daha sonra bomba imha uzmanları alana gelerek Çanakkale savaşından kalma top mermisini imha etti.
O anlar, Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

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