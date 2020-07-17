Ayasofya Camii 24 Temmuz'a hazırlanıyor! O yazılar söküldü

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hummalı çalışma sürüyor.Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide bugün de bilet gişesi üzerindeki yazılar söküldü.

Abone ol

Ayasofya Camii girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği hızlı geçiş gişesi üzerinde bulunan yazılar söküldü.

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde müze tabelasının kaldırıldığı camide görevliler bugün de, cami girişinde danışma ve bilet satış işlemlerinin gerçekleştirildiği gişe üzerindeki "Museum Pass/Fast Track(Hızlı Geçiş) Info&sale(Bilgi ve satış)" yazıları söküldü.