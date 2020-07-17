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Mardin Kızıltepe'de AK Partili başkan ve 14 üye Gelecek Partisi’ne geçti

MARDİN’in Kızıltepe ilçe Kadın Kolları Başkanı Emine Göktaş ve beraberindeki 14 AK Partili üye istifa ederek Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisine geçtiler. Gelecek Partisi Mardin İl Başkanı Emin İlhan, AK Parti'deki istifaların devam edeceğini söyledi.

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AK Parti'den çeşitli nedenlerden dolayı istifa eden onlarca AK Partili yönetici ve üye, AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisine geçmeye devam ediyor. Mardin'in AK Parti Kızıltepe Kadın Kolları ilçe Başkanı Emine Göktaş ile beraberindeki 14 üye ve yönetici, partilerinden istifa ederek Gelecek Partisine katıldı.

Gelecek Partisi Mardin İl Başkanı Emin İlhan

“İstifalar devam edecek”

Sözcü’ye konuşan Gelecek Partisi Mardin İl Başkanı Emin İlhan, AK Parti'deki istifaların ileri günlerde daha da artacağını belirterek, “Partililer bir gereksinim için doğar AK Parti ilk süreçlerinde Güneydoğuda güzel bir oy aldı. Millet HDP'nin haricinde kendilerini temsil edecek bir parti olarak gördü. Ama son dönemlerde AK Parti MHP'ye dönüştü. Güneydoğu'da MHP siyasetine karşı bir tutum var. AK Parti'nin MHP'yle olan yakınlaşmasından dolayı partilerinden kopuşlar çok olacak. Ekonomik krizden dolayı vatandaşların birçoğu yeni söylemleri olan siyasi partilere ilgi gösteriyor. Vatandaşlar bu umudu Gelecek Partisi’nde gördüğü için partimize yoğun bir ilgi gösteriyorlar. AK Parti yönetiminde olan birçok kişi şu anda istifa etme aşamasında. Gördüğümüz kadarıyla gerek ilimizde, gerekse bölgede AK Parti'den istifaların daha da fazla olacak” dedi.

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