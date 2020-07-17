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Bakan Murat Kurum açıkladı: Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut projesinin kararlı bir şekilde sürdüreceklerini belirterek, "İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de yapılması planlanan Merkez Millet Bahçesinin alanını gezdi, yekililerden bilgi aldı.

Burada bir konuşma yapan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız, tüm Türkiye'de alt gelir grubunda evi olmayan vatandaşımız kalmayana dek Sosyal Konut Projemizi inşallah kararlı şekilde sürdüreceğiz. Türkiye'de ne kadar alt gelir grubu vatandaşımız varsa ev sahibi olana kadar da kararlılıkla bu projelerimizi devam ettireceğiz. Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık. İnşallah 1 milyonuncu konuta çok yakın zamanda ulaşacağız ve hak sahibi vatandaşlarımıza da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarını teslim edeceğiz." dedi.

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