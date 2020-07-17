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Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'infaz yasası iptal edilsin' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin, kamuoyunda "Af Yasası" olarak bilinen İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP şekil yönünün dışında mahkemeye esas yönünden de başvurmuştu.

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