Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'infaz yasası iptal edilsin' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin, kamuoyunda "Af Yasası" olarak bilinen İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP şekil yönünün dışında mahkemeye esas yönünden de başvurmuştu.

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