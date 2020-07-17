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Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'infaz yasası iptal edilsin' talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.Abone ol
Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin, kamuoyunda "Af Yasası" olarak bilinen İnfaz Yasası'nın "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
CHP şekil yönünün dışında mahkemeye esas yönünden de başvurmuştu.
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