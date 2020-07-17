Türkiye'nin otomobili TOGG'un üretileceği alan havadan görüntülendi
TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların objektife yansıdığı fabrika, havadan görüntülendi.
Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobile bir adım daha atıldı. Bursa'da kurulmaya başlanan yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edileceği ve 300'ü nitelikli personel olacağı belirtilmişti. 5 modelde yılda 175 bin adet üretilecek olan fabrika havadan görüntülendi.
TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak.
TOGG'un ilk tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulunmuştu;
"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette.
TOGG Gemlik başlangıç töreni öncesinde havadan işte böyle görüntülendi...