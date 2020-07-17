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Bursa'da lavaş ekmeğin arasından çıkana bak!

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da içerisinde 2 kişinin olduğu araç durduruldu. Yapılan aramada lavaş ekmek arasına konulmuş 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Jandarma ekipleri, Bursa'nın İnegöl ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı.

İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler söz konusu ticari aracı takibe başladı. İnegöl girişinde durdurulan araçta bulunan sürücü A.Y. (41) ve yolcu olan A.Z. (22) ve H.S. (21) isimli Suriyeli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı.

500 gram plaka halinde bulundu

Yapılan aramada araç içinde lavaş ekmeğe sarılı satışa hazır 500 gr plaka esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili taksi sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şahsın sorgulamaları ise sürüyor.

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