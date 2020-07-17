BIST 118.546
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 399,42
HABER /  DÜNYA
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

ABD'den flaş açıklama! Türkiye ile Mısır'ın Libya'da çatışmasından endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Washington yönetiminin Türkiye ile Mısır'ın Libya'da çatışma olasılığından endişe duyduğunu söyledi.

Abone ol

Washington'daki Alman Marshall Vakfı tarafından düzenlenen video konferansa katılan David Schenker, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin Libya'ya müdahale edebilecekleri mesajını vermesi sonrası Washington'da duyulan endişeyi anlattı.

Schenker, "Son derece endişeliyiz. Gerek Türkiye ile Mısır olsun, gerekse de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri. Bombaları fırlattığınızda her zaman tehlike vardır. Çok ciddi bir gerilim tehdidi bulunuyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Dün Kahire'de Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Sisi, "Eğer Mısır, Libya'ya müdahale ederse, ülkedeki askeri durumu hızlı ve kararlı bir şekilde değiştiririz. Mısır ordusu, bölgenin ve Afrika'nın en güçlü ordularından biri" diye konuşmuştu.

Libya'nın doğusunda bulunan ve Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale ifadelerinin memnuniyetle karşılandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya’ya müdahale etmeli" ifadelerine yer verilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'infaz yasası iptal edilsin' talebini reddetti
HDP eşini tekme tokat döven Muş Milletvekili Mensur Işık'ın biletini kesti
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Bursa'daki pazarda çıkan kavgada 17 yaşındaki Suriyeli pazarcı dövülerek öldürüldü
HDP'li Mensur Işık'ın eşinin doktor raporunun detayları ortaya çıktı
Erkin Şahinöz'den dikkat çeken çağrı: İhtiyacınız yoksa bile kredi çekin
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanlığından yeni hizmet binası açıklaması
Gaziantep lise taban puanları 2020 nitelikli lise puan sıralaması
Kars liseleri taban puanları 2020 nitelikli lise puan sıralaması
Bursa'da lavaş ekmeğin arasından çıkana bak!
Bakan Murat Kurum açıkladı: Şu an itibarıyla 940 bin konuta ulaştık
Bitlis liseleri taban puanarı kaç 2020 nitelikli lise yüzdelik dilim sıralaması
Yorumlar 2 yorum