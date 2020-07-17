ABD'den flaş açıklama! Türkiye ile Mısır'ın Libya'da çatışmasından endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Washington yönetiminin Türkiye ile Mısır'ın Libya'da çatışma olasılığından endişe duyduğunu söyledi.

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Washington'daki Alman Marshall Vakfı tarafından düzenlenen video konferansa katılan David Schenker, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin Libya'ya müdahale edebilecekleri mesajını vermesi sonrası Washington'da duyulan endişeyi anlattı.

Schenker, "Son derece endişeliyiz. Gerek Türkiye ile Mısır olsun, gerekse de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri. Bombaları fırlattığınızda her zaman tehlike vardır. Çok ciddi bir gerilim tehdidi bulunuyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Dün Kahire'de Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Sisi, "Eğer Mısır, Libya'ya müdahale ederse, ülkedeki askeri durumu hızlı ve kararlı bir şekilde değiştiririz. Mısır ordusu, bölgenin ve Afrika'nın en güçlü ordularından biri" diye konuşmuştu.

Libya'nın doğusunda bulunan ve Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale ifadelerinin memnuniyetle karşılandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya’ya müdahale etmeli" ifadelerine yer verilmişti.