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Ayasofya’da ilk cuma namazını kılacak cemaate baklava ikram edilecek

Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk cuma namazının ardından cemaate baklava ikram edilecek.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde 24 Temmuz’da kılınacak ilk cuma namazına katılan cemaate, UNESCO'nun gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağına dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan baklavadan ikram edeceklerini bildirdi.

"İlk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım"

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Şahin, ayrıca Ayasofya Cami’nin halılarını da temin etmek için gerekli girişimlerin yapıldığını dile getirdi.

Fatma Şahin, "Tüm ümmet olarak bundan çok heyecanlıyız. Ülke olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Ayasofya'daki ilk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım, Antep baklavasını camiye gelen, cumayı kılan cemaate ikram etmek istiyoruz. Hem bu güzellik taçlansın hem de tatlı yiyelim tatlı konuşalım istiyoruz" dedi.

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