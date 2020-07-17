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Kars'ta bir köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi. 

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaköse köyünde, karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, karantinaya alınan Karaköse köyüne giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

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