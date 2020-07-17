‘Yönetime el koyduk’ mesajı atmıştı! İşte Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza

Fetullahçı Terör Örgütü’nce gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Whatsapp üzerinden ‘Yönetime el koyduk a...’ yazdığı belirlenen örgüt televizyonu Samanyolu’nun oyuncusu Süleyman Sacit Konuk hakkında dava açılırken 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Abone ol

FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'İki Dünya Arasında' isimli dizide 'Yusuf Hoca' karakterini canlandıran oyuncu Süleyman Sacit Konuk'un 15 Temmuz darbe girişimi gecesi arkadaşları ile kurduğu ortak Whatsapp grubuna 'Yönetime el koyduk a...' şeklinde mesaj gönderdiği ihbar edilmişti.

İhbarın ardından harekete geçen emniyet güçleri Süleyman Sacit Konuk'u 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında gözaltına alarak dijital materyallerine el koydu.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Süleyman Sacit Konuk hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Konuk'un 2014 yılının Haziran ayına kadar Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan 'iki dünya arasında' adlı dizide oyunculuk yaptığı, bu suretle terör örgütünün iltisaklı ve irtibatlı kurumunda çalıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca örgütün bankası Bankasya hesap çizelgesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ardından 2014 yılının Ocak ve Eylül aylarında hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi.

'Yönetime el koyduk a..'

Savcılık soruşturmanın devamında Konuk'un daha önceden de örgütün eğitim kurumları olan Özel Özcan Ortaokulu ve lisesinde eğitim gördüğü, üniversite eğitimini ise 2008-2012 yılları arasında Fatih Üniversitesi'nde aldığı belirtildi. Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Whatsapp üzerinden 'Yönetime el koyduk a..' yazarak darbe teşebbüsüne destek verdiği hususunda kuvvetli şüphe oluştuğu ifade edildi.

5 yıl hapsi isteniyor

Süleyman Sacit Konuk savcılığa verdiği ifadesinde, Whatsapp grubuna yazdıklarını şaka amacıyla söylediğini belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu yazılanların hain darbe girişiminin en kritik saatlerinde olması itibariyle şaka olarak düşünülemeyeceğine kanaat getirerek Konuk hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.