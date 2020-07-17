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Tunceli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi gözaltında

TUNCELİ merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve ByLock kullandıkları belirtilen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bazı şüphelilerin haklarında ifade verdiği ve kamudan ihraç edilen polis ile muvazzaf askerlerden oluşan 12 kişinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, bu çerçevede Tunceli merkezli Eskişehir, Bartın, Hakkari, Bolu, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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