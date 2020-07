Antalya'da maskesiz pazarcı görüntülendiğini anlayınca poşete sarıldı

ANTALYA'da vatandaşların maske kuralına uyduğu görülen semt pazarına pazarcı damga vurdu. Görüntülendiğini anlayan pazar esnafının poşeti maske yapıp objektiflere dönmesi dikkat çekti.

Abone ol

Semt pazarlarındaki serbestlik bu kez Antalya'dan. Pazar yerlerine tek bir noktadan yapılan giriş ve çıkışlar kaldırılırken, zabıta ekiplerinin pazar içindeki maske, eldiven ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri pazar esnafının eldivensiz ve maskesiz çalışmasına izin vermedi. Zabıtanın tüm uyarılarına rağmen pazarcı esnafının ya maske takmadığı ya da maskeyi çenesinin altında taşıdığı, birçoğunun eldiven de takmadığı görüldü.

Görüntülendiğini anlayınca...

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Altınkum Pazarı’nda alışveriş için gelen vatandaşların ise maske taktığı gözlemlendi. Bir pazarcı ise görüntülendiğini anlayınca meyve sebze konulan poşeti maske yaptı. Yüzünü ve ağzını poşet ile kapatan esnaf satışına devam etti. Esnafın poşeti maske yapma çabaları an be an kameralara yansıdı.

"Pazarda maske takmayanlar var"

Gül Deniz, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan herkesi kınadığını söyledi. Sağlığın her şeyin önünde olduğunu dile getiren Deniz, “Şu an her şey yolunda gidiyor, vaka sayılarımız düşüşte. Pazarda maske takmayanlar var, takmasını istiyorum” dedi.

"Maske ve eldiven takmadıklarını görüyoruz"

14 senedir pazarcılık yapan Burhan Ekinci, "Pandemiden önce de biz eldivenle çalışıyorduk. Şimdi ise herkesin maske ve eldivene dikkat etmesi lazım. Bazı arkadaşlarımızın maske ve eldiven takmadığını görüyoruz. Onları uyarıyoruz. Hem hijyen hem de sağlık açısından maske takmamız çok önemli” diye konuştu.