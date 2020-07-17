Komşusunun kızına cinsel istismarla suçlanan yöneticinin cezası belli oldu

KAYSERİ'de komşusunun 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 60 yaşındaki apartman yöneticisi Orhan A. hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri'de bir kadın 13 yaşındaki kızını kuaföre giderken bina yöneticisi olan komşusuna bıraktı. Küçük kız bir süre geçtikten sonra rehber öğretmenine korkunç gerçeği açıkladı.

Kocasinan ilçesindeki bir apartmanda yaşayan H.S., geçen yıl 7 Temmuz günü kuaföre giderken kızını bina yöneticisi olan Orhan A.'nın evine bıraktı. Ancak bir süre sonra küçük kız, rehber öğretmenine Orhan A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Bunun üzerine Orhan A., gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Orhan A. hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

"Suçlamaları kabul etmedi"

Davanın bugün görülen karar duruşmasında, Orhan A., hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan A., çocuğun annesi H.S.'nin 4 aylık aidatı ödemediğini, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Hiç bir zaman böyle bir şey yapmadım. Uyku apnesi hastasıyım. Maskemi taktım. Kendim can derdindeyim. Şimdi bile zor nefes alıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu olay bana atılan bir iftiradır" dedi.

Mahkeme, Orhan A.'yı, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.