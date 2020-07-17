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İBB Meclisi su bakım bedelini kaldırdı! 4 lira artık alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen kararla, fatura başına alınan 4 TL su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurul gündem maddeleri görüşüldü.

İBB Meclisi'nde 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığı raporu doğrultusunda kaldırılan ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki gündem maddesi ele alındı.

İmamoğlu, iade yazısında bakım bedelinin, İSKİ gelirleri arasında önemli bir miktarı oluşturduğunu ve bütçe denkliğini de etkileyeceğine dikkati çekerek yeniden görüşülmesini istemişti.

İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere 2 Aralık 2019'da iade ettiği madde, Hukuk Komisyonu ve Tarife Komisyonu müşterek raporunda tekrar ele alındı.

Komisyon, Sayıştay Başkanlığı'nın raporu doğrultusunda kararın aynen kabul edilmesini talep etti.

AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla 'ısrar kararı'

Oturumu yöneten Zeynel Abidin Okul, gündem maddesini 'ısrar kararı' olarak oylamaya sundu. Gündem maddesi, AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla 'ısrar kararı' olarak kabul edildi.

Böylece fatura başına 1 metreküp su fiyatı karşılığı olan ve 4 TL alınan su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.

Ongun'dan açıklama

Dün, İBB Meclisi’nde suya yüzde 12.62 olan TÜFE oranında zam yapılmıştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, su zammına ilişkin, "İSKİ faturalarında “bakım bedeli” kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir" açıklamasını yapmıştı. 

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