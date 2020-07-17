Şeyma Subaşı'nın yoga kombini iç çamaşırına benzetilince eleştiri yağdı

Şimdilerde tatilde olan Şeyma Subaşı, denizin ve güneşin tadını çıkarmanın yanı sıra sağlıklı yaşamdan da vazgeçmiyor. Şeyma Subaşı her yeni güne spor yaparak başlama tercih ediyor. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, o anları da Instagram'dan paylaşıyor.