Şeyma Subaşı'nın yoga kombini iç çamaşırına benzetilince eleştiri yağdı
Şeyma Subaşı, yoga yaparken paylaştığı fotoğrafı ile takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Yoga kıyafetinin altı iç çamaşırına benzetildi.
Şimdilerde tatilde olan Şeyma Subaşı, denizin ve güneşin tadını çıkarmanın yanı sıra sağlıklı yaşamdan da vazgeçmiyor. Şeyma Subaşı her yeni güne spor yaparak başlama tercih ediyor. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, o anları da Instagram'dan paylaşıyor.
Sosyal medya hesabından spor yaptığı anların fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Şeyma Subaşı kızı Melisa ile birlikte Çeşme’de yazın keyfini çıkartıyor. Yakın arkadaşlarıyla da görüşmeyi sürdüren Şeyma Subaşı, deniz-kum ve güneş üçlüsünün tadına yeni bikini markasındaki ürünlerle varıyor.
Şeyma Subaşı yoga yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:
''Sabah erkenden yoga seansı yapılır. Çok minnettarım çünkü yapıyor olduğum, sahip olduğum, yaptığım şeyleri her zaman farkındayım.''
''Bu hayatta olmak, nefes almak, her şeyin tadını çıkarmak ve hepsini takdir etmek çok değerli. Namaste! ( bu arada baştan aşağı Babe giyinildi)''