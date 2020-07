'Süper patlama' tespit edildi! Üstelik Güneş'ten 20 kat daha güçlü

JAPON bilim insanları, Güneş'te gözlemlenenlerden 20 kat daha güçlü süper patlama gözlemlediklerini duyurdu.

Dünya'nın içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'inkilerden 20 kat daha güçlü, "süper patlama" tespit etti.



Patlamanın gerçekleştiği yıldız, Kyoto Üniversitesi tarafından işletilen ve şehrin yakınındaki bir tepenin üzerinde bulunan yeni 3,8 metrelik Seimei Teleskopu'yla tespit edildi.



Japon bilim insanları bu tür patlamalar, gezegenimizdeki yaşam için felakete neden olma potansiyeline sahip manyetik fırtınalara sebep olduğu bilgisinin altını çizdi.



Söz konusu yıldızda toplamda 12 patlama tespit edildi. Ekip adına açıklamalarda bulunan araştırmanın baş yazarı Kosuke Namekata “Süper patlama analizlerimiz çok ilginç veriler ortaya çıkardı” dedi.



Publications of the Astronomical Society of Japan'e konuşan Namekata şu ifadeleri kullandı:



"Yıldızlarda nadiren aşırı büyük bir patlama meydana gelir. Bunlar güneşimizden yayıldığı takdirde Dünya'nın teknolojik altyapısını etkileyebilecek devasa manyetik fırtınalara neden olur."