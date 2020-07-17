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İğrenç haber! 13 yaşındaki çocuğu taciz etti
KÜTAHYA’da, 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 42 yaşındaki sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Abone ol
Kayseri'de cami bahçesinde oyun oynayan çocuğun yanına giden İ.G., bir süre sohbet ettikten sonra iddiaya göre çocuğa tacizde bulundu.
Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Suçlamayı kabul etmeyen İ.G.'nin 'çocuğa cinsel taciz' suçundan sabıkası olduğu tespit edildi. Mağdur çocuğun da ifadesi emniyette alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., 'küçük yaşta çocuğa taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.