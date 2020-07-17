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Şanlıurfa'da 103 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 103 evde karantina uygulaması başlatıldı. Bölgede dün de 96 ev için karantina kararı verilmişti.

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Şanlıurfa'da 103 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Sonuçlar doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 2, Bozova'da 5, Ceylanpınar'da 10, Eyyübiye'de 9, Haliliye'de 24, Karaköprü'de 29, Siverek'te 4, Suruç'ta 15, Viranşehir'de 5 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 81 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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