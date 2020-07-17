BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 398,99
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu suçlamasıyla kırmızı bülten ile aranan Fransa vatandaşı O.G., Kilis'te MİT ve polisin ortak operasyonuyla Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaptığı sırada yakalandı.

Abone ol

Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. MİT ve terörle mücadele şubesi ekipleri, sınır ekiplerinin de desteğiyle Suriye sınır hattındaki Akıncı köyü yakınlarında önlem aldı. Ekipler, Türkiye’ye geçmeye çalışan Fransa vatandaşı O.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan O.G.'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'nin iddialarına Rusya'dan sert yanıt
Michael Essien, Azerbaycan paylaşımıyla yıktı geçti
Süper Lig'de yerli teknik direktör geleneği bu yıl da bozulmayacak
ABD'den Libya eleştirisi; Sadece Türkiye’ye karşı çıkılıyor
Ermenistan geri vites yaptı! Paşinyan'dan çağrı
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi
Simfer yükselişini 2019 yılında da sürdürerek 314. sıraya yükseldi
İğrenç haber! 13 yaşındaki çocuğu taciz etti
Libya'da Hafter saldırılarına karşı çıktığı için kaçırılan kadın parlamenter bir yıldır kayıp
Şanlıurfa'da 103 ev karantinaya alındı
Bartın 2020 lise taban puan sıralaması 2020-2021 nitelikli okul puanları güncel liste
Yorumlar