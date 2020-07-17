BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 399,55
HABER /  YEREL
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

Malatya'da düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da düğünün ardından 19 kişinin yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Düğünde temasta bulunanlar, evlerinde izole edildi.

Abone ol

MALATYA'da bir düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı. 19 kişinin testleri pozitif çıktı. Düğün görüntüleri izlenerek, temasta bulunduğu tespit edilenler ise evlerinde izole edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ermenistan geri vites yaptı! Paşinyan'dan çağrı
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'infaz yasası iptal edilsin' talebini reddetti
HDP eşini tekme tokat döven Muş Milletvekili Mensur Işık'ın biletini kesti
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Erdoğan açıkladı
Bursa'daki pazarda çıkan kavgada 17 yaşındaki Suriyeli pazarcı dövülerek öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
İğrenç haber! 13 yaşındaki çocuğu taciz etti
Libya'da Hafter saldırılarına karşı çıktığı için kaçırılan kadın parlamenter bir yıldır kayıp
Şanlıurfa'da 103 ev karantinaya alındı
Yılın üçüncü uzay yürüyüşü başladı ISS'de batarya değişimi
Gebze Teknik Üniversitesi'nde su kalitesini uydudan ölçen makine geliştirildi
Gaziantep lise taban puanları 2020 nitelikli lise puan sıralaması
Yorumlar