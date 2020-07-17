Malatya'da düğün sonrası 19 kişide koronavirüs tespit edildi

MALATYA'da düğünün ardından 19 kişinin yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Düğünde temasta bulunanlar, evlerinde izole edildi.

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MALATYA'da bir düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Kovid-19 testi yapıldı. 19 kişinin testleri pozitif çıktı. Düğün görüntüleri izlenerek, temasta bulunduğu tespit edilenler ise evlerinde izole edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş da yaptığı yazılı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli" dedi.